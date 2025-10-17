Відео
Україна
Головна ТЦК Не йшов до ТЦК через загибель друзів на війні — який вирок суду

Не йшов до ТЦК через загибель друзів на війні — який вирок суду

Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:02
Оновлено: 09:25
Кропивницький суд виніс вирок чоловіку який уник мобілізації
Суддівський молоток. Фото: Freepik

Подільський районний суд міста Кропивницького визнав винним місцевого жителя в ухиленні від призову під час мобілізації. Як встановив суд, обвинувачений, уродженець Кіровограда, 9 вересня 2024 року отримав у територіальному центрі комплектування бойову повістку, підписав розписку про її вручення, але наступного дня без поважних причин не прибув до збірного пункту для відправки у війська.

Про це стало відомо із вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік не з'явився до ТЦК через хворих батьків та загиблих друзів

У суді наголосили, що чоловік був визнаний придатним до служби за висновком військово-лікарської комісії, однак свідомо проігнорував свій обов’язок, передбачений статтею 65 Конституції України.

У судовому засіданні він визнав провину повністю, пояснивши свою неявку страхом за життя та станом здоров’я батьків. Також він додав, що на війні загинуло багато його товаришів, що лякає та пригнічує його.

"Мати його пережила інсульт, а батько інфаркт. Мати є пенсіонером, як і батько, але батько ще також працює. Він сам неофіційно заробляє фарбуванням автомобілів. На запитання суду обвинувачений повідомив, що він визнає свою вину", — йдеться у матеріалах суду. 

Проте суд зауважив, що обвинувачений не виявив щирого каяття та не зробив жодних кроків, аби виправити ситуацію. Після отримання повістки до ТЦК він більше не з’являвся і не висловлював намір проходити військову службу.

Суд дійшов висновку, що дії чоловіка мають умисний характер і кваліфікуються за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. При цьому обвинувачений раніше не мав судимостей, офіційно не працював і не мав утриманців.

Попри рекомендації органу пробації про можливість виправлення без ізоляції від суспільства, суд вирішив, що звільнення з випробуванням у такій ситуації є недоцільним. 

У результаті суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Строк відбування рахуватиметься з моменту приведення вироку до виконання. 

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який вийшов з тюрми, щоб долучитися до лав ЗСУ, але згодом обікрав чужий будинок.

Також у Рівненській області викрили жінку та її доньку, які обкрадали пенсіонерок.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
