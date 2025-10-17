Видео
Главная ТЦК Не шел в ТЦК из-за гибели друзей на войне — какой приговор суда

Не шел в ТЦК из-за гибели друзей на войне — какой приговор суда

Дата публикации 17 октября 2025 10:02
обновлено: 09:25
Кропивницкий суд вынес приговор мужчине который избежал мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik

Подольский районный суд города Кропивницкого признал виновным местного жителя в уклонении от призыва по мобилизации. Как установил суд, обвиняемый, уроженец Кировограда, 9 сентября 2024 года получил в территориальном центре комплектования боевую повестку, подписал расписку о ее вручении, но на следующий день без уважительных причин не прибыл в сборный пункт для отправки в войска.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина не явился в ТЦК из-за больных родителей и погибших друзей

В суде отметили, что мужчина был признан годным к службе по заключению военно-врачебной комиссии, однако сознательно проигнорировал свой долг, предусмотренный статьей 65 Конституции Украины.

В судебном заседании он признал вину полностью, объяснив свою неявку страхом за жизнь и состоянием здоровья родителей. Также он добавил, что на войне погибло много его товарищей, что пугает и подавляет его.

"Мать его пережила инсульт, а отец инфаркт. Мать является пенсионером, как и отец, но отец еще также работает. Он сам неофициально зарабатывает покраской автомобилей. На вопрос суда обвиняемый сообщил, что он признает свою вину", — говорится в материалах суда.

Однако суд отметил, что обвиняемый не проявил искреннего раскаяния и не сделал никаких шагов, чтобы исправить ситуацию. После получения повестки в ТЦК он больше не появлялся и не выражал намерение проходить военную службу.

Суд пришел к выводу, что действия мужчины имеют умышленный характер и квалифицируются по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. При этом обвиняемый ранее не имел судимостей, официально не работал и не имел иждивенцев.

Несмотря на рекомендации органа пробации о возможности исправления без изоляции от общества, суд решил, что освобождение с испытанием в такой ситуации нецелесообразно.

В результате суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы. Срок отбывания будет считаться с момента приведения приговора в исполнение.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
