Навчання у навчально-виробничому центрі - чи має учень НВЦ право на відстрочку

Громадяни, які навчаються на трактористів. Фото: "Сім днів"

Учні, які проходять навчання у навчально-виробничих центрах, можуть мати проблеми із оформленням відстрочки від мобілізації на період навчання. Юристи пояснили, у якому документі криється причина проблем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Головний документ для відстрочки студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але для цього потрібно відповідати двом основним вимогам.

До юристів звернувся громадянин, який вступив на навчання (на тракториста) у навчально-виробничий центр (НВЦ).

"Хочу оформити собі відстрочку по навчанню, але НВЦ надає лише довідку на фірмовому бланку про навчання", — пояснив чоловік і поцікавився, чи можливо оформити відстрочку з таким документом.

Юрист Владислав Дерій зазначив у коментарі до цієї ситуації, що це малоімовірно.

"Для відстрочки потрібна саме довідка з ЄДЕБО (додаток 9)", — пояснив юрист.

Спроба через "Резерв+"

Разом з тим, Дерій порадив спосіб, як можна принаймні спробувати отримати це право.

"Ви можете спробувати оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", — підкреслив правник.

Владислав Дерій додав, що варто також завантажити довідку та подивитися на послідовність здобуття освіти на державному ресурсі за адресою https://info.edbo.gov.ua/check-person/.

