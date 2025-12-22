Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Навчання в НВЦ — чи надасть ТЦК відстрочку

Навчання в НВЦ — чи надасть ТЦК відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 06:30
Навчання у навчально-виробничому центрі - чи має учень НВЦ право на відстрочку
Громадяни, які навчаються на трактористів. Фото: "Сім днів"

Учні, які проходять навчання у навчально-виробничих центрах, можуть мати проблеми із оформленням відстрочки від мобілізації на період навчання. Юристи пояснили, у якому документі криється причина проблем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Головний документ для відстрочки студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але для цього потрібно відповідати двом основним вимогам.

До юристів звернувся громадянин, який вступив на навчання (на тракториста) у навчально-виробничий центр (НВЦ).

"Хочу оформити собі відстрочку по навчанню, але НВЦ надає лише довідку на фірмовому бланку про навчання", — пояснив чоловік і поцікавився, чи можливо оформити відстрочку з таким документом.

Юрист Владислав Дерій зазначив у коментарі до цієї ситуації, що це малоімовірно.

"Для відстрочки потрібна саме довідка з ЄДЕБО (додаток 9)", — пояснив юрист.

Спроба через "Резерв+"

Разом з тим, Дерій порадив спосіб, як можна принаймні спробувати отримати це право.

"Ви можете спробувати оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", — підкреслив правник.

Владислав Дерій додав, що варто також завантажити довідку та подивитися на послідовність здобуття освіти на державному ресурсі за адресою https://info.edbo.gov.ua/check-person/.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі надання відстрочки студентам, старшим 30 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право ТЦК мобілізувати студента під час канікул.

студенти навчання мобілізація відстрочка довідка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації