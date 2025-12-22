Обучение в учебно-производственном центре - имеет ли ученик УПЦ право на отсрочку

Обучение в УПЦ — предоставит ли ТЦК отсрочку
Ученики, которые проходят обучение в учебно-производственных центрах, могут иметь проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации на период обучения. Юристы объяснили, в каком документе кроется причина проблем.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Главный документ для отсрочки студентов
Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, но для этого нужно соответствовать двум основным требованиям.
К юристам обратился гражданин, который поступил на обучение (на тракториста) в учебно-производственный центр (УПЦ).
"Хочу оформить себе отсрочку по обучению, но УПЦ предоставляет только справку на фирменном бланке об обучении", — пояснил мужчина и поинтересовался, возможно ли оформить отсрочку с таким документом.
Юрист Владислав Дерий отметил в комментарии к этой ситуации, что это маловероятно.
"Для отсрочки нужна именно справка из ЕГЭБО (приложение 9)", — пояснил юрист.
Попытка через "Резерв+"
Вместе с тем, Дерий посоветовал способ, как можно по крайней мере попытаться получить это право.
"Вы можете попробовать оформить отсрочку онлайн через "Резерв+", — подчеркнул юрист.
Владислав Дерий добавил, что стоит также загрузить справку и посмотреть на последовательность получения образования на государственном ресурсе по адресу https://info.edbo.gov.ua/check-person/.
