Україна
Обучение в УПЦ — предоставит ли ТЦК отсрочку

Обучение в УПЦ — предоставит ли ТЦК отсрочку

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:30
Обучение в учебно-производственном центре - имеет ли ученик УПЦ право на отсрочку
Граждане, которые учатся на трактористов. Фото: "Сім днів"

Ученики, которые проходят обучение в учебно-производственных центрах, могут иметь проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации на период обучения. Юристы объяснили, в каком документе кроется причина проблем.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Главный документ для отсрочки студентов

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, но для этого нужно соответствовать двум основным требованиям.

К юристам обратился гражданин, который поступил на обучение (на тракториста) в учебно-производственный центр (УПЦ).

"Хочу оформить себе отсрочку по обучению, но УПЦ предоставляет только справку на фирменном бланке об обучении", — пояснил мужчина и поинтересовался, возможно ли оформить отсрочку с таким документом.

Юрист Владислав Дерий отметил в комментарии к этой ситуации, что это маловероятно.

"Для отсрочки нужна именно справка из ЕГЭБО (приложение 9)", — пояснил юрист.

Попытка через "Резерв+"

Вместе с тем, Дерий посоветовал способ, как можно по крайней мере попытаться получить это право.

"Вы можете попробовать оформить отсрочку онлайн через "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Владислав Дерий добавил, что стоит также загрузить справку и посмотреть на последовательность получения образования на государственном ресурсе по адресу https://info.edbo.gov.ua/check-person/.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе предоставления отсрочки студентам старше 30 лет.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право ТЦК мобилизовать студента во время каникул.

студенты учеба мобилизация отсрочка справка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
