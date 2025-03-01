Розформування ТЦК — народний депутат зробив заяву

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що в Україні потрібно розформувати територіальні центри комплектування. За його словами, там беруть хабарі, аби чоловіки не йшли служити.

Про це Юрій Камельчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE.



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Камельчук зауважив, що зараз в Україні існують численні випадки корупційних схем і зловживань у роботі ТЦК та СП, які призводять до серйозних порушень під час мобілізації. За його словами, ця структура себе повністю дискредитувала, і мобілізаційні та моралізаційні збитки від їхньої діяльності жахливі.

"Є анонімні повідомлення про те, що є випадки "бусифікації" без перевірки документів або в самому бусику […] "Такса", щоб відпустили на вулиці, — 1000 доларів, а вийти з ТЦК "через фірточку без документів" — 5000 доларів", — сказав нардеп.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах у 2025 році.

Також ми повідомляли, що у ТЦК Києва і Волині допомагали ухилянтам. Схему організували двоє посадовців командування одного з родів військ ЗСУ.