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Нардеп инициировал расформирование ТЦК — какая причина

1 марта 2025 12:54
Карина Приходько - Редактор
Расформирование ТЦК — народный депутат сделал заявление
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Карина Приходько - Редактор

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в Украине нужно расформировать территориальные центры комплектования. По его словам, там берут взятки, чтобы мужчины не шли служить.

Об этом Юрий Камельчук сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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Камельчук отметил, что сейчас в Украине существуют многочисленные случаи коррупционных схем и злоупотреблений в работе ТЦК и СП, которые приводят к серьезным нарушениям во время мобилизации. По его словам, эта структура себя полностью дискредитировала, и мобилизационные и морализационные убытки от их деятельности ужасны.

"Есть анонимные сообщения о том, что есть случаи "бусификации" без проверки документов или в самом бусике. [...] "Такса", чтобы отпустили на улице — 1000 долларов, а выйти из ТЦК "через фирточку без документов" — 5000 долларов", — сказал нардеп.

Напомним, недавно мы объясняли, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах в 2025 году.

Также мы сообщали, что в ТЦК Киева и Волыни помогали уклонистам. Схему организовали двое должностных лиц командования одного из родов войск ВСУ.

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