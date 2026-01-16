Направлення в ВЛК - коли ТЦК законно видає таке направлення

Направлення на ВЛК — два випадки, коли ТЦК має таке право
Громадян на військово-лікарську комісію не можна направляти коли завгодно, особливо серйозними є обмеження щодо ВЛК громадян з відстрочкою. Юристи назвали два випадки, коли ВЛК для цієї категорії громадян є законною.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Навіщо потрібна ВЛК
Одним із основних елементів процесу загальної мобілізації у особливий період та військового обліку загалом є військово-лікарська комісія.
Військово-лікарські комісії мають на меті встановлення точного стану придатності військовозобов’язаних громадян до військової служби — і, відповідно, можливості їх мобілізації у ті чи інші підрозділи.
Та територіальні центри комплектування не мають права направляти громадян на ВЛК у будь-який момент за власним бажанням. Це стосується, зокрема, громадян з відстрочкою.
Коли громадян з відстрочкою все ж можуть відправити на комісію
Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які є два випадки, коли ТЦК можуть направляти громадян з відстрочкою на військово-лікарську комісію.
По-перше, це ситуація, коли термін дії відстрочки закінчився.
Другий випадок — це коли громадянина викликають для оновлення військово-облікових даних за процедурою призову.
"В усіх інших випадках вимога пройти ВЛК під час чинної відстрочки є безпідставною", — запевнив Карпенко.
