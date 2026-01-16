Направление в ВВК - когда ТЦК законно выдает такое направление

Направление на ВВК — два случая, когда ТЦК имеет такое право
Граждан на военно-врачебную комиссию нельзя направлять когда угодно, особенно серьезными являются ограничения в отношении ВВК граждан с отсрочкой. Юристы назвали два случая, когда ВВК для этой категории граждан является законной.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Зачем нужна ВВК
Одним из основных элементов процесса общей мобилизации в особый период и воинского учета в целом является военно-врачебная комиссия.
Военно-врачебные комиссии имеют целью установление точного состояния пригодности военнообязанных граждан к военной службе — и, соответственно, возможности их мобилизации в те или иные подразделения.
Но территориальные центры комплектования не имеют права направлять граждан на ВВК в любой момент по собственному желанию. Это касается, в частности, граждан с отсрочкой.
Когда граждан с отсрочкой все же могут отправить на комиссию
Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие есть два случая, когда ТЦК могут направлять граждан с отсрочкой на военно-врачебную комиссию.
Во-первых, это ситуация, когда срок действия отсрочки закончился.
Второй случай — это когда гражданина вызывают для обновления военно-учетных данных по процедуре призыва.
"Во всех остальных случаях требование пройти ВВК во время действующей отсрочки является безосновательным", — заверил Карпенко.
