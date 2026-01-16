Направление в ВВК - когда ТЦК законно выдает такое направление

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Граждан на военно-врачебную комиссию нельзя направлять когда угодно, особенно серьезными являются ограничения в отношении ВВК граждан с отсрочкой. Юристы назвали два случая, когда ВВК для этой категории граждан является законной.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама

Читайте также:

Зачем нужна ВВК

Одним из основных элементов процесса общей мобилизации в особый период и воинского учета в целом является военно-врачебная комиссия.

Военно-врачебные комиссии имеют целью установление точного состояния пригодности военнообязанных граждан к военной службе — и, соответственно, возможности их мобилизации в те или иные подразделения.

Но территориальные центры комплектования не имеют права направлять граждан на ВВК в любой момент по собственному желанию. Это касается, в частности, граждан с отсрочкой.

Когда граждан с отсрочкой все же могут отправить на комиссию

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие есть два случая, когда ТЦК могут направлять граждан с отсрочкой на военно-врачебную комиссию.

Во-первых, это ситуация, когда срок действия отсрочки закончился.

Второй случай — это когда гражданина вызывают для обновления военно-учетных данных по процедуре призыва.

"Во всех остальных случаях требование пройти ВВК во время действующей отсрочки является безосновательным", — заверил Карпенко.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности гражданина к военной службе.

Добавим, мы сообщали о том, законно ли ежегодное прохождение военно-врачебной комиссии действующими военнослужащими.