На Житомирщині засудили чоловіка, який вдарив працівника ТЦК

Бердичівський міськрайонний суд. Фото: Судова влада України

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок для жителя Бердичівського району, який вдарив працівника районного ТЦК під час отримання повістки. Обвинувачений визнав свою провину, і суд призначив йому однорічне обмеження волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався в одному з службових кабінетів ТЦК, коли чоловік, прийшовши за своїм військовим квитком, не погодився з випискою нової повістки. Згідно з коментарем керівниці Бердичівської окружної прокуратури Олени Висоцької, обвинувачений уже отримував повістку раніше, але військова частина не взяла його. Після нападу на працівника ТЦК обвинувачений також намагався вдарити інших співробітників. Поліція затримала нападника на місці події.

Рішення суду

Суд кваліфікував його дії як хуліганство. У вироку врахували щире каяття обвинуваченого. Суд призначив йому однорічне обмеження волі. Вирок може бути оскаржений у Житомирському апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Волині чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.