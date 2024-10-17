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Напал на представителя ТЦК и ударил его — как суд наказал мужчину

17 октября 2024 22:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Житомирской области осудили мужчину, который ударил работника ТЦК
Бердичевский горрайонный суд. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор жителя Бердичевского района, который ударил работника районного ТЦК во время получения повестки. Обвиняемый признал свою вину, и суд назначил ему годовое ограничение свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел в одном из служебных кабинетов ТЦК, когда мужчина, придя за своим военным билетом, не согласился с выпиской новой повестки. Согласно комментарию руководительницы Бердичевской окружной прокуратуры Елены Высоцкой, обвиняемый уже получал повестку раньше, но военная часть не взяла его. После нападения на работника ТЦК обвиняемый также пытался ударить других сотрудников. Полиция задержала нападающего на месте происшествия.

Решение суда

Суд квалифицировал его действия как хулиганство. В приговоре учли искреннее раскаяние обвиняемого. Суд назначил ему годовое ограничение свободы. Приговор может быть оспорен в Житомирском апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, на Волыни мужчина, больной гепатитом, проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.

Также мы сообщали, что во Львове приговорили к лишению свободы военнослужащего. Боец трижды самовольно покидал воинскую часть. Последний его побег длился почти два месяца.

суд Украина ТЦК и СП мобилизация судебные решения повестки

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