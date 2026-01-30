Відео
На Запоріжжі ТЦК замовив послуги авіаперевезення на 333 млн грн

На Запоріжжі ТЦК замовив послуги авіаперевезення на 333 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:56
Запорізький ТЦК замовив авіаперевезення на 333 млн грн
Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Запорізький обласний територіальний центр комплектування замовив послуги з авіаперевезення. На це планують витратити понад 333 мільйони гривень.

Про це стало відомо на порталі Prozzoro.

Читайте також:

Послуги з авіаперевезення на 333 млн грн

У тендері йдеться про доправлення іноземних добровольців до України. 

null
Тендер. Фото: Prozzoro

Закупівля передбачає комплексний супровід іноземних громадян на всіх етапах маршруту: організацію перевезень, зокрема бронювання та купівлю квитків, розміщення в готелях, а також повне забезпечення кандидатів для їх подальшого залучення до комплектування Збройних Сил України.

null
Обґрунтування закупівлі. Фото: скриншот
null
Обґрунтування закупівлі. Фото: скриншот

Це не перший подібний тендер, оголошений Запорізьким ТЦК. Раніше російська пропаганда намагалася використати його у власних цілях, поширюючи неправдиві заяви про те, що йдеться нібито про VIP-перельоти для представників обласного ТЦК.

Нагадаємо, в Одесі хочуть збудувати громадську вбиральню на території Західного кладовища та витратити декілька мільйонів гривень.

А у Миколаївській області оголосили тендер на ремонт траси Р-55, яка зʼєднує Одесу, Вознесенськ та Новий Буг.

