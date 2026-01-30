Запорожский ТЦК заказал авиаперевозки на 333 млн грн

На Запорожье ТЦК заказал услуги авиаперевозки на 333 млн грн
Запорожский областной территориальный центр комплектования заказал услуги по авиаперевозке. На это планируют потратить более 333 миллионов гривен.
Об этом стало известно на портале Prozzoro.
Услуги по авиаперевозке на 333 млн грн
В тендере речь идет о доставке иностранных добровольцев в Украину.
Закупка предусматривает комплексное сопровождение иностранных граждан на всех этапах маршрута: организацию перевозок, в частности бронирование и покупку билетов, размещение в гостиницах, а также полное обеспечение кандидатов для их дальнейшего привлечения к комплектованию Вооруженных Сил Украины.
Это не первый подобный тендер, объявленный Запорожским ТЦК. Ранее российская пропаганда пыталась использовать его в собственных целях, распространяя ложные заявления о том, что речь идет якобы о VIP-перелетах для представителей областного ТЦК.
