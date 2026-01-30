Запорожский ТЦК заказал авиаперевозки на 333 млн грн

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Запорожский областной территориальный центр комплектования заказал услуги по авиаперевозке. На это планируют потратить более 333 миллионов гривен.

Об этом стало известно на портале Prozzoro.

Услуги по авиаперевозке на 333 млн грн

В тендере речь идет о доставке иностранных добровольцев в Украину.

Тендер. Фото: Prozzoro

Закупка предусматривает комплексное сопровождение иностранных граждан на всех этапах маршрута: организацию перевозок, в частности бронирование и покупку билетов, размещение в гостиницах, а также полное обеспечение кандидатов для их дальнейшего привлечения к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Обоснование закупки. Фото: скриншот

Обоснование закупки. Фото: скриншот

Это не первый подобный тендер, объявленный Запорожским ТЦК. Ранее российская пропаганда пыталась использовать его в собственных целях, распространяя ложные заявления о том, что речь идет якобы о VIP-перелетах для представителей областного ТЦК.

