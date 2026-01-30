Видео
Україна
Видео

На Запорожье ТЦК заказал услуги авиаперевозки на 333 млн грн

На Запорожье ТЦК заказал услуги авиаперевозки на 333 млн грн


Дата публикации 30 января 2026 19:56
Запорожский ТЦК заказал авиаперевозки на 333 млн грн
Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Запорожский областной территориальный центр комплектования заказал услуги по авиаперевозке. На это планируют потратить более 333 миллионов гривен.

Об этом стало известно на портале Prozzoro.

Читайте также:

Услуги по авиаперевозке на 333 млн грн

В тендере речь идет о доставке иностранных добровольцев в Украину.

null
Тендер. Фото: Prozzoro

Закупка предусматривает комплексное сопровождение иностранных граждан на всех этапах маршрута: организацию перевозок, в частности бронирование и покупку билетов, размещение в гостиницах, а также полное обеспечение кандидатов для их дальнейшего привлечения к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

null
Обоснование закупки. Фото: скриншот
null
Обоснование закупки. Фото: скриншот

Это не первый подобный тендер, объявленный Запорожским ТЦК. Ранее российская пропаганда пыталась использовать его в собственных целях, распространяя ложные заявления о том, что речь идет якобы о VIP-перелетах для представителей областного ТЦК.

Напомним, в Одессе хотят построить общественный туалет на территории Западного кладбища и потратить несколько миллионов гривен.

А в Николаевской области объявили тендер на ремонт трассы Р-55, которая соединяет Одессу, Вознесенск и Новый Буг.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
