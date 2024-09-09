На Закарпатті судили військового за обіцянку підробити документи у ТЦК

Боєць ЗСУ з грошима. Ілюстративне фото: Армія.Іnform

Ужгородський міськрайонний суд оштрафував на 85 тис. грн військового ЗСУ, який обіцяв підробити документи у ТЦК. За свої послуги фігурант прагнув отримати 700 доларів.

Про це йдеться у вердикті суду.

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Деталі справи

Як стало відомо, цьогоріч у червні фігурант зустрівся в Ужгороді зі знайомим власником кількох закладів громадського харчування. Він запропонував підприємцеві за гроші допомогти підробити всім працівникам його закладів всі необхідні ВОД без візиту до ТЦК та переконував, що як військовий, має вплив.

За допомогу в оформленні тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та посвідчення призовника, фігурант хотів 700 доларів. Згодом, коли він, зустрівся з підприємцем і одержав гроші, його затримала поліція.

Рішення суду

На суді військовик розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. Суд визнав його винним у зловживанні службовим впливом, і оштрафував його на 85 тис. грн.