На Закарпатье судили военного за обещание подделать документы в ТЦК

Боец ВСУ с деньгами. Иллюстративное фото: Армия.Inform

Ужгородский горрайонный суд оштрафовал на 85 тыс. грн военного ВСУ, обещавшего подделать документы в ТЦК. За свои услуги фигурант стремился получить 700 долларов.

Об этом говорится в вердикте суда.

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Детали дела

Как стало известно, в июне этого года фигурант встретился в Ужгороде со знакомым владельцем нескольких заведений общепита. Он предложил предпринимателю за деньги помочь подделать всем работникам его учреждений все необходимые ВОД без визита в ТЦК и убеждал, что как военный, имеет влияние.

За помощь в оформлении временного удостоверения военнообязанного и удостоверения призывника фигурант хотел 700 долларов. Впоследствии, когда он встретился с предпринимателем и получил деньги, его задержала полиция.

Решение суда

На суде военный раскаялся и заключил с прокурором соглашение о признании вины. Суд признал его виновным в злоупотреблении служебным влиянием и оштрафовал его на 85 тыс. грн.