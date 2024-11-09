На Закарпатті суд покарав жінку-медика, яка проігнорувала повістку

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Фото: mkm.zk.court.gov.ua

У Закарпатській області на лаву підсудних потрапила жінка, які проігнорувала повістку та не з'явилася до ТЦК. Обвинувачена в ухиленні від мобілізації є медичною сестрою за освітою.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На Закарпатті жителька міста Мукачево проігнорувала повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Обвинувачена має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", спеціальність — "Сестринська справа". Нині жінка не працює.

Військовозобов'язана отримала під підпис попередження від начальника ТЦК та повістку з викликом для проходження медогляду.

Жінку попередили про наслідки ухилення від військового обліку, але вона повістку проігнорувала та до військкомату не з'явилася.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачену винною в ухиленні від військового обліку або спеціальних зборів.

Під час судового засідання жінка повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд та попросила покарати її штрафом.

З урахуванням того, що обвинувачена не має попередніх судимостей і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства.

Жінку визнали винною в ухиленні від військового обліку і призначила їй покарання — штраф у розмірі 5100 гривень.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Волині суд покарав чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації. Як пояснив суддям ухилянт, його не брали на службу, а що він хворіє і в нього неповнолітня дитина.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині чоловік призовного віку отримав бойову повістку, однак не з'явився у військовій частині для відправки. Суд призначив йому тюремний строк.