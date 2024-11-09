В Закарпатье суд наказал женщину-медика, которая проигнорировала повестку

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области. Фото: mkm.zk.court.gov.ua

В Закарпатской области на скамью подсудимых попала женщина, которая проигнорировала повестку и не явилась в ТЦК. Обвиняемая в уклонении от мобилизации является медицинской сестрой по образованию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На Закарпатье жительница города Мукачево проигнорировала повестку в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Обвиняемая имеет среднеспециальное образование по направлению "Медицина", специальность — "Сестринское дело". Сейчас женщина не работает.

Военнообязанная получила под подпись предупреждение от начальника ТЦК и повестку с вызовом для прохождения медосмотра.

Женщину предупредили о последствиях уклонения от воинского учета, но она повестку проигнорировала и в военкомат не явилась.

Решение суда

Суд признал обвиняемую виновной в уклонении от воинского учета или специальных сборов.

Во время судебного заседания женщина полностью признала вину, согласилась на упрощенное судебное разбирательство и попросила наказать ее штрафом.

С учетом того, что обвиняемая не имеет предыдущих судимостей и не состоит на учете у психиатра и нарколога, суд пришел к выводу, что исправление обвиняемой возможно без изоляции от общества.

Женщину признали виновной в уклонении от воинского учета и назначила ей наказание — штраф в размере 5100 гривен.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, на Волыни суд наказал мужчину, который с 2022 года избегал мобилизации. Как объяснил судьям уклонист, его не брали на службу, а что он болеет и у него несовершеннолетний ребенок.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области мужчина призывного возраста получил боевую повестку, однако не появился в воинской части для отправки. Суд назначил ему срок.