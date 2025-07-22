Мешканця Закарпаття визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили на три роки позбавлення волі

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Закарпатті суд розглянув справу військовозобов'язаного щодо ухилення від призову на військову службу. Після оформлення в ТЦК він втік з призовного пункту.

Інформація про справу міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений добровільно з'явився до ТЦК, пройшов медичний огляд, який визнав його обмежено придатним до військової служби. Після цього він був направлений до військової частини в місті Мукачево. Проте під час перебування на збірному пункту чоловік переліз через паркан та втік.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину, пояснивши свої дії необхідністю вирішення сімейних проблем: у нього вдома залишилась серйозна хвора дружина, а ще є неповнолітня донька, яку треба виховувати та підтримувати.

Рішення суду

Попри визнання вини суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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