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Главная ТЦК На Закарпатье мужчина сбежал из призывного пункта — приговор суда

На Закарпатье мужчина сбежал из призывного пункта — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 03:32
Жителя Закарпатья признали виновным в уклонении от мобилизации и осудили на три года лишения свободы
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

На Закарпатье суд рассмотрел дело военнообязанного по уклонению от призыва на военную службу. После оформления в ТЦК он сбежал из призывного пункта.

Информация о деле содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый добровольно явился в ТЦК, прошел медицинский осмотр, который признал его ограниченно годным к военной службе. После этого он был направлен в воинскую часть в городе Мукачево. Однако во время пребывания на сборном пункте мужчина перелез через забор и сбежал.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, объяснив свои действия необходимостью решения семейных проблем: у него дома осталась серьезная больная жена, а еще есть несовершеннолетняя дочь, которую надо воспитывать и поддерживать.

Решение суда

Несмотря на признание вины суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали молодого человека. Тот утверждал, что является морским пехотинцем, однако имел необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.

Также мы информировали, что более 20 призывников хотели попасть в Молдову с территории Одесской области. Всем "туристам" указания предоставил неизвестный "туроператор".

суд Закарпатье ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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