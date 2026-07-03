На Волині ТЦК мобілізував виключеного з обліку: на чиєму боці суд

Вивчення документів. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії працівників територіального центру комплектування, які повторно поставили на облік та мобілізували мешканця Луцька. Чоловіка було виключеного з військового обліку ще в 2015 році за станом здоров'я.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

На Волині ТЦК мобілізувало чоловіка з грубим порушенням закону

Чоловік ще у березні 2015 року отримав висновок військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби через травми і був офіційно виключений з військового обліку. Ця інформація містилася як у його паперовому військовому квитку, так і в електронній базі даних. На додаток, станом на листопад 2025 року мобільний застосунок "Резерв+" підтверджував, що позивач не є військовозобов'язаним.

Ввідтак суддя під час засідання 24 червня 2026 року визнала поновлення чоловіка на обліку незаконним, повністю скасувала наказ про призов і зобов'язала військову частину негайно виключити його зі списків особового складу.

Інцидент, який став приводом для судового позову, стався 2 лютого 2026 року в Луцьку. Працівники ТЦК зупинили перехожого на вулиці для перевірки документів, однак паперового посвідчення у нього з собою не було, а цифровий застосунок "Резерв+" у той момент не завантажувався через збій. Лучанина одразу відвезли до мобілізаційного пункту.

Уже наступного дня, 3 лютого, місцева ВЛК оперативно визнала чоловіка придатним до служби, після чого представники ТЦК знову зареєстрували його у статусі військовозобов'язаного та відправили до військової частини. У суді представники військкомату пояснювали свої дії саме відсутністю паперових документів на місці перевірки та технічними проблемами з доступом до електронного профілю затриманого.

У позовній заяві мобілізований наголошував, що оскільки рішення 2015 року про виключення з обліку залишалося чинним і ніким не скасовувалося, він взагалі не підлягав призову. Позивач також зазначив, що нове медичне обстеження провели формально, повністю проігнорувавши його хронічні хвороби та травми.

Позицію чоловіка підтвердили і матеріали внутрішньої службової перевірки, яку призначили після його офіційної скарги. Відомча перевірка прямо зафіксувала порушення норм чинного законодавства з боку ТЦК, який не мав права реєструвати, направляти на медогляд та призивати особу, яка давно знята з військового обліку.

Згідно з судовим вердиктом, ТЦК тепер зобов'язаний повернути до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів первинний запис про виключення лучанина з обліку на підставі довідки ВЛК одинадцятирічної давнини.

Крім того, суд постановив стягнути з ТЦК на користь позивача 2,1 тис. грн для компенсації сплаченого судового збору. Наразі судове рішення ще не набрало остаточної законної сили, оскільки відповідачі мають законне право оскаржити його в апеляційному порядку.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у Миколаєві судили військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його притягнули до адміністративної відповідальності та зобов'язали сплатити штраф через порушення правил під час заходів з оповіщення. Підставою для цього стала відсутність обов'язкової відеофіксації процесу спілкування з громадянами.

Водночас у Львові окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі про оскарження мобілізації. Чоловік намагався скасувати рішення про призов, посилаючись на виявлену після відправки до війська пухлину. Проте суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що правовим підґрунтям для мобілізації є чинний висновок військово-лікарської комісії. Оскільки на момент призову висновок ВЛК про придатність не був оскаржений належним чином, суд не знайшов законних підстав для скасування рішення про мобілізацію.