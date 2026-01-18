ТЦК мобілізували працівника залізниці — суд оскаржив рішення

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію працівника "Укрзалізниці". Однак чоловік мав чинне бронювання від призову.

Про це йдеться в рішенні Волинського окружного адміністративного суду.

Реклама

Читайте також:

Суд визнав неправомірними дії ТЦК

Суд ухвалив рішення на користь заброньованого працівника залізниці, якого мобілізували попри офіційне звільнення від призову.

Як зазначено в судовому рішенні, оприлюдненому в січні 2026 року, позивач працював у АТ "Укрзалізниця" слюсарем з ремонту рухомого складу. Підприємство має статус критично важливого для економіки та життєзабезпечення країни, а сам працівник отримав бронювання від призову під час мобілізації.

12 лютого 2025 року чоловіку офіційно оформили бронювання, яке мало діяти до лютого 2026 року. Однак у червні 2025 року працівники ТЦК доставили його до мобілізаційного пункту, де він пройшов військово-лікарську комісію та був зарахований до однієї з військових частин.

Позивач звернувся до суду, вважаючи свою мобілізацію незаконною. У матеріалах справи зазначено, що на момент призову в Єдиному державному реєстрі призовників "Оберіг" не було інформації про його бронювання — воно значилося анульованим. Водночас "Укрзалізниця" не отримувала жодних повідомлень про скасування бронювання працівника.

Суддя, дослідивши матеріали справи та аргументи сторін, дійшла висновку, що бронювання позивача було чинним і не анульованим. Отже, дані, внесені до системи "Оберіг", не відповідали дійсності, що й призвело до незаконного призову.

Суд визнав протиправним та скасував наказ про мобілізацію, а також наказ про зарахування чоловіка до списків особового складу військової частини. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Тернопільщіні суд покарав 35-річного чоловіка за ухилення від служби.

А також на Полтавщини винесли вирок військовому, який тричі втікав у СЗЧ.