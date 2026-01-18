Видео
Главная ТЦК На Волыни ТЦК призвал работника железной дороги — что решил суд

На Волыни ТЦК призвал работника железной дороги — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 11:41
ТЦК мобилизовали работника железной дороги — суд обжаловал решение
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

Волынский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию работника "Укрзализныци". Однако мужчина имел действующее бронирование от призыва.

Об этом говорится в решении Волынского окружного административного суда.

Читайте также:

Суд признал неправомерными действия ТЦК

Суд принял решение в пользу забронированного работника железной дороги, которого мобилизовали несмотря на официальное освобождение от призыва.

Как указано в судебном решении, обнародованном в январе 2026 года, истец работал в АО "Укрзализныця" слесарем по ремонту подвижного состава. Предприятие имеет статус критически важного для экономики и жизнеобеспечения страны, а сам работник получил бронирование от призыва по мобилизации.

12 февраля 2025 года мужчине официально оформили бронирование, которое должно было действовать до февраля 2026 года. Однако в июне 2025 года работники ТЦК доставили его в мобилизационный пункт, где он прошел военно-врачебную комиссию и был зачислен в одну из воинских частей.

Истец обратился в суд, считая свою мобилизацию незаконной. В материалах дела указано, что на момент призыва в Едином государственном реестре призывников "Оберег" не было информации о его бронировании — оно значилось аннулированным. В то же время "Укрзализныця" не получала никаких сообщений об отмене бронирования работника.

Судья, исследовав материалы дела и аргументы сторон, пришла к выводу, что бронирование истца было действующим и не аннулированным. Следовательно, данные, внесенные в систему "Оберіг", не соответствовали действительности, что и привело к незаконному призыву.

Суд признал противоправным и отменил приказ о мобилизации, а также приказ о зачислении мужчины в списки личного состава воинской части. Решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, на Тернопольщине суд наказал 35-летнего мужчину за уклонение от службы.

А также на Полтавщине вынесли приговор военному, который трижды убегал в СЗЧ.

суд Укрзализныця мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
