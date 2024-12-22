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На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП — як його покарають

22 грудня 2024 19:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Працівник ТЦК у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП — що відомо про аварію
Автомобіль патрульної поліції. Ілюстративне фото: pro100media.com.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Волинській області працівник Територіального центру комплектування (ТЦК) спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Військовий був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook в неділю, 22 грудня.

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У ТЦК кажуть, що в аварії, спричиненій працівником військкомату, постраждалих не було.

"Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники поліції склали протокол на водія, а також зафіксували сам факт аварії.

"Факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані", — додали у військкоматі.

Також у ТЦК підкреслили, що військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.

ТЦК ДТП Ковель Волинь
Повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook

Нагадаємо, у місті Гайсин Вінницької області сталася ДТП. Зіткнулася вантажівка та легковий автомобіль, внаслідок чого шестеро людей опинилися заблокованими, а одна вилетіла на дорогу.

А на Одещині водій автомобіля Ford влаштував ДТП на блокпосту. До лікарні потрапили двоє людей, один з них — військовослужбовець НГУ.

ДТП аварія Волинська область військкомат ТЦК та СП

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