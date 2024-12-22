Работник ТЦК в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП — что известно об аварии

Автомобиль патрульной полиции. Иллюстративное фото: pro100media.com.ua

В Волынской области работник Территориального центра комплектования (ТЦК) совершил дорожно-транспортное происшествие. Военный был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП в Facebook в воскресенье, 22 декабря.

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В ТЦК говорят, что в аварии, совершенной работником военкомата, пострадавших не было.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские составили протокол на водителя, а также зафиксировали сам факт аварии.

"Факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии", — добавили в военкомате.

Также в ТЦК подчеркнули, что военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины.

Сообщение Волынского областного ТЦК и СП в Facebook

Напомним, в городе Гайсин Винницкой области произошло ДТП. Столкнулся грузовик и легковой автомобиль, в результате чего шесть человек оказались заблокированы, а один вылетел на дорогу.

А в Одесской области водитель автомобиля Ford устроил ДТП на блокпоста. В больницу попали два человека, один из них — военнослужащий НГУ.