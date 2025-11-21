Відео
Головна ТЦК На Волині юнаки двічі обікрали гараж військового — вирок суду

На Волині юнаки двічі обікрали гараж військового — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:39
Оновлено: 10:39
На Волині юнаки обікрали військового — як їх покарав суд
Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: Freepik

У Волинській області юнаки двічі обікрали гараж військовослужбовця. Під час судового засідання обвинувачені повністю визнали провину.

Про це йдеться у судовому вироку Володимирського міського суду Волинської області.

Читайте також:

Двоє хлопців обікрали гараж військового — як їх покарав суд

Отже, у Володимирі Волинської області  міський суд виніс вирок двом мешканцям, які двічі обікрали господарство військовослужбовця, скориставшись його відсутністю та діючи за попередньою змовою.

Юнакам призначено по п'ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Відтак, 22 жовтня, Володимирський міський суд Волинської області оголосив вирок двом молодим чоловікам — уродженцям Устилуга та Залужжя, які навесні цього року скоїли дві крадіжки з гаража місцевого жителя. Злочини були вчинені в умовах воєнного стану, що згідно із законодавством є обставиною, що обтяжує та переводить діяння у категорію тяжких.

За матеріалами справи, перша крадіжка сталася ввечері 22 березня. Обвинувачені, діючи за попередньою змовою, зняли навісний замок та проникли в гараж потерпілого. Звідти викрали стрічкову шліфувальну машинку, подовжувач, бензотример та фарбопульт. Загальна вартість викраденого становила близько 4 832 гривні.

Зазначається, що менше ніж за два тижні чоловіки повернулися до того ж господарства повторно. У період з 24 березня по 1 квітня вони знову зняли навісний замок і забрали ще більше інструментів — зварювальний апарат, болгарку, електрорубанок, паяльник для пластикових труб, акумулятор та інше майно на суму більш ніж 8, 9 тисяч гривень.

Під час суду обвинувачені повністю визнали провину, заявили про щире каяття та повідомили, що повністю відшкодували потерпілому завдані збитки. Потерпілий, який нині проходить військову службу, письмово попросив розглянути справу без його участі й підтвердив, що претензій не має.

Суд, оцінивши молодий вік обвинувачених, їх позитивні характеристики, повне відшкодування шкоди та сприяння слідству, ухвалив рішення призначити кожному по 5 років позбавлення волі, однак звільнити від відбування покарання з випробувальним строком на 3 роки.

Крім того, чоловіків зобов’язали періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Речові докази — інструменти та обладнання, вилучені під час огляду — суд постановив повернути власнику.

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області суд покарав військового, який крав телефони.

Також ми інформували, що у Києві суд покарав чоловіка, який жорстоко напав на 60-річну жінку та пограбував її.

суд ТЦК та СП судові рішення крадіжка українські військові
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
