На Волыни юноши обокрали военного — как их наказал суд

В Волынской области юноши дважды обокрали гараж военнослужащего. Во время судебного заседания обвиняемые полностью признали вину.

Об этом говорится в судебном приговоре Владимирского городского суда Волынской области.

Итак, во Владимире Волынской области городской суд вынес приговор двум жителям, которые дважды обокрали хозяйство военнослужащего, воспользовавшись его отсутствием и действуя по предварительному сговору.

Юношам назначено по пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Следовательно, 22 октября, Владимирский городской суд Волынской области объявил приговор двум молодым мужчинам — уроженцам Устилуга и Залужье, которые весной этого года совершили две кражи из гаража местного жителя. Преступления были совершены в условиях военного положения, что согласно законодательству является обстоятельством, отягчающим и переводит деяния в категорию тяжких.

По материалам дела, первая кража произошла вечером 22 марта. Обвиняемые, действуя по предварительному сговору, сняли навесной замок и проникли в гараж потерпевшего. Оттуда похитили ленточную шлифовальную машинку, удлинитель, бензотример и краскопульт. Общая стоимость похищенного составила около 4 832 гривны.

Отмечается, что меньше чем через две недели мужчины вернулись к тому же хозяйству повторно. В период с 24 марта по 1 апреля они снова сняли навесной замок и забрали еще больше инструментов — сварочный аппарат, болгарку, электрорубанок, паяльник для пластиковых труб, аккумулятор и другое имущество на сумму более чем 8, 9 тысяч гривен.

Во время суда обвиняемые полностью признали вину, заявили об искреннем раскаянии и сообщили, что полностью возместили потерпевшему нанесенный ущерб. Потерпевший, который сейчас проходит военную службу, письменно попросил рассмотреть дело без его участия и подтвердил, что претензий не имеет.

Суд, оценив молодой возраст обвиняемых, их положительные характеристики, полное возмещение ущерба и содействие следствию, принял решение назначить каждому по 5 лет лишения свободы, однако освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Кроме того, мужчин обязали периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Вещественные доказательства — инструменты и оборудование, изъятые при осмотре — суд постановил вернуть владельцу.

