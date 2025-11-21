Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Волыни юноши дважды обокрали гараж военного — приговор суда

На Волыни юноши дважды обокрали гараж военного — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:39
обновлено: 11:26
На Волыни юноши обокрали военного — как их наказал суд
Судья выносит приговор. Иллюстративное фото: Freepik

В Волынской области юноши дважды обокрали гараж военнослужащего. Во время судебного заседания обвиняемые полностью признали вину.

Об этом говорится в судебном приговоре Владимирского городского суда Волынской области.

Реклама
Читайте также:

Двое парней обокрали гараж военного — как их наказал суд

Итак, во Владимире Волынской области городской суд вынес приговор двум жителям, которые дважды обокрали хозяйство военнослужащего, воспользовавшись его отсутствием и действуя по предварительному сговору.

Юношам назначено по пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Следовательно, 22 октября, Владимирский городской суд Волынской области объявил приговор двум молодым мужчинам — уроженцам Устилуга и Залужье, которые весной этого года совершили две кражи из гаража местного жителя. Преступления были совершены в условиях военного положения, что согласно законодательству является обстоятельством, отягчающим и переводит деяния в категорию тяжких.

По материалам дела, первая кража произошла вечером 22 марта. Обвиняемые, действуя по предварительному сговору, сняли навесной замок и проникли в гараж потерпевшего. Оттуда похитили ленточную шлифовальную машинку, удлинитель, бензотример и краскопульт. Общая стоимость похищенного составила около 4 832 гривны.

Отмечается, что меньше чем через две недели мужчины вернулись к тому же хозяйству повторно. В период с 24 марта по 1 апреля они снова сняли навесной замок и забрали еще больше инструментов — сварочный аппарат, болгарку, электрорубанок, паяльник для пластиковых труб, аккумулятор и другое имущество на сумму более чем 8, 9 тысяч гривен.

Во время суда обвиняемые полностью признали вину, заявили об искреннем раскаянии и сообщили, что полностью возместили потерпевшему нанесенный ущерб. Потерпевший, который сейчас проходит военную службу, письменно попросил рассмотреть дело без его участия и подтвердил, что претензий не имеет.

Суд, оценив молодой возраст обвиняемых, их положительные характеристики, полное возмещение ущерба и содействие следствию, принял решение назначить каждому по 5 лет лишения свободы, однако освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Кроме того, мужчин обязали периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Вещественные доказательства — инструменты и оборудование, изъятые при осмотре — суд постановил вернуть владельцу.

Напомним, что недавно в Одесской области суд наказал военного, который воровал телефоны.

Также мы информировали, что в Киеве суд наказал мужчину, который жестоко напал на 60-летнюю женщину и ограбил ее.

суд ТЦК и СП судебные решения воровство украинские военные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации