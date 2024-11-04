На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК

Оформлення документів військовозобов’яного у ТЦК. Фото: "Новини Pro"

У Волинській області чоловік пройшов військово-лікарську комісію, отримав бойову повістку та прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте злякався і втік через паркан. Суд засудив його до трьох років за гратами.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік на ім'я Микола Ворожчук пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ.

Військовозобов'язаному вручили повістку, згідно з якою він мав 9 квітня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

У суді Микола Ворожчук свою вину визнав. Він розповів, що прибув до ТЦК 10 квітня 2024 року, проте злякався і втік через паркан додому. За словами обвинуваченого, на той момент він не мав бажання проходити військову службу.

Що вирішив суд

Суд визнав волинянина винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Він призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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