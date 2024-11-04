На Волыни мужчина скрылся из помещения ТЦК

Оформление документов военнообязанного в ТЦК. Фото: "Новини Pro"

В Волынской области мужчина прошел военно-врачебную комиссию, получил боевую повестку и прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако испугался и скрылся через забор. Суд приговорил его к трем годам за решеткой.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина по имени Николай Ворожчук прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в ВСУ.

Военнообязанному вручили повестку, согласно которой он должен 9 апреля прибыть в пункт сбора для последующей отправки на службу по мобилизации. Впрочем, в указанный день обвиняемый там так и не явился.

В суде Николай Ворожчук свою вину признал. Он рассказал, что прибыл в ТЦК 10 апреля 2024 года, однако испугался и скрылся через забор домой. По словам обвиняемого, на тот момент у него не было желания проходить военную службу.

Что решил суд

Суд признал Волынина виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Он назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове полиция платила вебкам-студии для доказательств. Суд назначил наказание женщине, оказывавшей услуги.

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