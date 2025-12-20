Відео
На Волині чоловік поширював інформацію про ТЦК — вирок суду

На Волині чоловік поширював інформацію про ТЦК — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 00:33
Чоловік у Viber інформував про місцеперебування військових ТЦК — як його покарав суд
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Житель Ковеля Волинської області систематично поширював інформацію про місцеперебування військовослужбовців ТЦК і поліцейських. Його вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Ковельський міськрайонний суд Волинської області ухвалив 2 грудня.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у період від січня минулого року до квітня поточного року фігурант поширював дані у Viber-групі "Мусара в селі (лебці)". Таким чином він допомагав громадянам уникати військового призову.

Рішення суду 

За перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період фігуранта засудили до п'яти років ув'язнення (стаття 114-1 Кримінального кодексу України, — Ред.), але замінили покарання на півтора року іспитового строку. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

суд правосуддя мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
