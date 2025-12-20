Мужчина в Viber информировал о местонахождении военных ТЦК — как его наказал суд

На Волыни мужчина распространял информацию о ТЦК — приговор суда
Житель Ковеля Волынской области систематически распространял информацию о местонахождении военнослужащих ТЦК и полицейских. Ему уже избрали наказание.
Об этом говорится в приговоре, который Ковельский горрайонный суд Волынской области принял 2 декабря.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в период с января прошлого года до апреля текущего года фигурант распространял данные в Viber-группе "Мусара в селе (лебцы)". Таким образом он помогал гражданам избегать военного призыва.
Решение суда
За препятствование деятельности ВСУ в особый период фигуранта приговорили к пяти годам заключения (статья 114-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.), но заменили наказание на полтора года испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.
Напомним, на Ровенщине зять унижал свою 75-летнюю тещу, которая имеет инвалидность. Его будут судить.
Также мы сообщали, что в Киеве мужчина до смерти избил прохожего. За совершенное он в течение ближайших восьми лет будет находиться в тюрьме.
Читайте Новини.LIVE!