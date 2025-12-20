Видео
Главная ТЦК На Волыни мужчина распространял информацию о ТЦК — приговор суда

На Волыни мужчина распространял информацию о ТЦК — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 00:33
Мужчина в Viber информировал о местонахождении военных ТЦК — как его наказал суд
Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Житель Ковеля Волынской области систематически распространял информацию о местонахождении военнослужащих ТЦК и полицейских. Ему уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Ковельский горрайонный суд Волынской области принял 2 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с января прошлого года до апреля текущего года фигурант распространял данные в Viber-группе "Мусара в селе (лебцы)". Таким образом он помогал гражданам избегать военного призыва.

Решение суда

За препятствование деятельности ВСУ в особый период фигуранта приговорили к пяти годам заключения (статья 114-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.), но заменили наказание на полтора года испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.

Напомним, на Ровенщине зять унижал свою 75-летнюю тещу, которая имеет инвалидность. Его будут судить.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина до смерти избил прохожего. За совершенное он в течение ближайших восьми лет будет находиться в тюрьме.

суд правосудие мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
