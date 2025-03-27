Затримання винних у побитті чоловіка. Фото: ДБР

На Вінниччині посадовиця ТЦК разом зі своїм підлеглим побила військовозобов'язаного чоловіка. Жінка вимагала від нього відмовитись від бронювання.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Затримання винних у побитті чоловіка. Фото: ДБР

На Вінниччині працівники ТЦК побили чоловіка

Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов’язаного чоловіка.

За даними ДБР, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника.

Одна, як повідомляється, посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов’язаного й відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити.

У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон.

Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

Затримання винних у побитті чоловіка. Фото: ДБР

Яке покарання загрожує працівникам ТЦК за побиття чоловіка

Зазначається, що досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ОМ ТЦК та СП.

Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно у Кривому Розі чоловік готував теракт біля територіального центру комплектування.

Крім того, 23 березня до райвідділку поліції в Одесі жінка принесла вибухівку.