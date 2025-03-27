Задержание виновных в избиении мужчины. Фото: ГБР

В Винницкой области чиновница ТЦК вместе со своим подчиненным избила военнообязанного мужчину. Женщина требовала от него отказаться от бронирования.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Задержание виновных в избиении мужчины. Фото: ГБР

В Винницкой области работники ТЦК избили мужчину

Отмечается, что работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного мужчины.

По данным ГБР, 12 сентября 2024 года в ТЦК пришел мужчина, который получил повестку. Он имел бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры. Во время пребывания в учреждении его направили к заместителю руководителя.

Одна, как сообщается, чиновница была недовольна его поведением и начала заставлять подписать анкету военнообязанного и отказаться от бронирования. После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а затем начала душить.

В кабинете также находился другой военнослужащий, в то время подчиненный чиновницы, который нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в лицо и голову. После избиения у мужчины отобрали телефон.

В результате нападения пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР.

Задержание виновных в избиении мужчины. Фото: ГБР

Какое наказание грозит работникам ТЦК за избиение мужчины

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Следователи изучают возможные другие случаи применения насилия со стороны руководства ОМ ТЦК и СП.

Чиновница и ее бывший подчиненный подозреваются в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, повлекшее существенный вред, совершенном в условиях военного положения группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об их отстранении от должностей и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее мы сообщали, что недавно в Кривом Роге мужчина готовил теракт возле территориального центра комплектования.

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