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На військовий облік без візиту до ТЦК — як зробити у грудні

6 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в Україні у грудні - як стати на облік без ТЦК
Реєстр "Оберіг", завдяки якому можна стати на військовий облік дистанційно. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Частина військовозобов’язаних громадян може стати на військовий облік дистанційно, не відвідуючи ТЦК. Це стосується лише однієї вікової категорії, яка не підлягає мобілізації в особливий період.

Про це йдеться у матеріалі на сайті DOU.

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Усі військовозобов’язані громадяни України повинні перебувати на військовому обліку.

Військовому обліку підлягають  громадяни віком від 16 до 60 років.

Для того, аби розвантажити територіальні центри комплектування та не перетворювати тих українців, які перебувають за кордоном, частині військовозобов’язаних дозволили ставати на військовий облік дистанційно, без відвідувань ТЦК.

Це стосується громадян віком від 16 до 25 років, тобто тих, кого не можуть мобілізувати.

Така опція стала можливою після того, як був налагоджений обмін даними між реєстром "Оберіг", Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

Кому все ж доведеться йти в ТЦК

Разом з тим, громадяни, яким більше 25 років, не можуть використати цю можливість.

"Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані", — пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково.

Також ми повідомляли про законні підстави виклику чоловіків у ТЦК в грудні 2024 року.

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