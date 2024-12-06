Военный учет в Украине в декабре – как стать на учет без ТЦК

Реестр "Оберіг", благодаря которому можно стать на военный учет дистанционно. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Часть военнообязанных граждан может встать на военный учет дистанционно, не посещая ТЦК. Это относится только к одной возрастной категории, которая не подлежит мобилизации в особый период.

Об этом идет речь в материале на сайте DOU.

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Военный учет дистанционно

Все военнообязанные граждане Украины должны состоять на военном учете.

Военному учету подлежат граждане от 16 до 60 лет.

Для того, чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и не превращать находящихся за рубежом украинцев, части военнообязанных позволили становиться на военный учет дистанционно, без посещений ТЦК.

Это касается граждан в возрасте от 16 до 25 лет, то есть тех, кого не могут мобилизовать.

Такая опция стала возможной после того, как был налажен обмен данными между реестром "Оберіг", Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Кому все же придется идти в ТЦК

Вместе с тем, граждане старше 25 лет не могут использовать эту возможность.

"Пока мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны стать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где работник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные", — пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны уведомлять ТЦК обязательно.

Также мы сообщали о законных основаниях вызова мужчин в ТЦК в декабре 2024 года.