Военный учет в Украине в декабре – как стать на учет без ТЦК

На военный учет без визита в ТЦК — как сделать в декабре
Часть военнообязанных граждан может встать на военный учет дистанционно, не посещая ТЦК. Это относится только к одной возрастной категории, которая не подлежит мобилизации в особый период.
Об этом идет речь в материале на сайте DOU.
Военный учет дистанционно
Все военнообязанные граждане Украины должны состоять на военном учете.
Военному учету подлежат граждане от 16 до 60 лет.
Для того, чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и не превращать находящихся за рубежом украинцев, части военнообязанных позволили становиться на военный учет дистанционно, без посещений ТЦК.
Это касается граждан в возрасте от 16 до 25 лет, то есть тех, кого не могут мобилизовать.
Такая опция стала возможной после того, как был налажен обмен данными между реестром "Оберіг", Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.
Кому все же придется идти в ТЦК
Вместе с тем, граждане старше 25 лет не могут использовать эту возможность.
"Пока мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны стать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где работник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные", — пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны уведомлять ТЦК обязательно.
Также мы сообщали о законных основаниях вызова мужчин в ТЦК в декабре 2024 года.
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