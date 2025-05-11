На Сумщині судили чоловіка, який підпалив туалет ТЦК через штраф

Рішення суду. Ілюстративне фото: iStock

У Сумській області судили чоловіка, який підпалив вбиральню у ТЦК та СП. Він це зробив після того, як дізнався про штраф за неоновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

4 жовтня 2024 року військовозобов'язаний прийшов до ТЦК в місті Охтирка та дізнався, що йому призначили штраф 17 тисяч гривень через не оновлення даних.

Через це він розізлився, тому взяв суміш бензину й оливи зі свого мопеда, пішов до вбиральні, зачинився в одній із кабінок, де запалив рідину і покинув місце.

Пожежу загасила співробітниця ТЦК за допомогою відра води. За словами чоловіка, його дружина ходила до військкомату, аби відшкодувати збитки, але завгосп сказав, що все відмилося. Водночас на камерах відеоспостереження видно, що вона прийшла з пакетом, а вийшла без нього.

Рішення суду

Суд визнав винним чоловіка у підпалі ТЦК та призначив йому п'ять років позбавлення волі, але звільнив винуватця від відбуття покарання з іспитовим строком три роки.

Нагадаємо, у Львові судили колишнього керівника відділення Приватбанку, який обіцяв допомогти ухилянту за гроші.

А на Полтавщині судили хірурга, який був членом ВЛК та вимагав гроші за встановлення непридатності до мобілізації.