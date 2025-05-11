На Сумщине судили мужчину, который поджег туалет ТЦК из-за штрафа

На Сумщине мужчина поджег туалет ТЦК — решение суда
В Сумской области судили мужчину, который поджег уборную в ТЦК и СП. Он это сделал после того, как узнал о штрафе за необновление военно-учетных данных.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
4 октября 2024 года военнообязанный пришел в ТЦК в городе Ахтырка и узнал, что ему назначили штраф 17 тысяч гривен за не обновление данных.
Из-за этого он разозлился, поэтому взял смесь бензина и масла со своего мопеда, пошел в туалет, закрылся в одной из кабинок, где зажег жидкость и покинул место.
Пожар потушила сотрудница ТЦК с помощью ведра воды. По словам мужчины, его жена ходила в военкомат, чтобы возместить убытки, но завхоз сказал, что все отмылось. В то же время на камерах видеонаблюдения видно, что она пришла с пакетом, а вышла без него.
Решение суда
Суд признал виновным мужчину в поджоге ТЦК и назначил ему пять лет лишения свободы, но освободил виновника от отбывания наказания с испытательным сроком три года.
Напомним, во Львове судили бывшего руководителя отделения Приватбанка, который обещал помочь уклонисту за деньги.
А на Полтавщине судили хирурга, который был членом ВВК и требовал деньги за установление непригодности к мобилизации.
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