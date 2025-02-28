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На Сумщині чоловік напав на працівника ТЦК та поліцейського

28 лютого 2025 14:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Шостці чоловік побив поліцейського та напав на працівника ТЦК — яка причина
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У місті Шостка Сумської області чоловік здійснив напад на представника Територіального центру комплектування (ТЦК) та працівника поліції. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

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У поліції повідомили, що під час спільного рейду з працівниками ТЦК проводилася перевірка громадян. Один із місцевих жителів, 23-річний чоловік, поводився агресивно, відмовився виконувати вимоги правоохоронців і почав чинити опір.

"Правопорушник застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що за даним фактом слідчі поліції вже відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та "погроза або насильство щодо службової особи".

"Чоловіка затримано у процесуальному порядку, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", — підсумували у поліції.

Напад на ТЦК і поліцію у Шостці
Повідомлення поліції у Facebook

Раніше подібний випадок стався у місті Жовква Львівської області. Двоє чоловіків напали на працівника ТЦК.

Також ми писали, що трапляються випадки, коли з тої чи іншої причини мобілізація відбулась із порушенням законодавства. У такій ситуації громадянин має право оскаржити рішення. 

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