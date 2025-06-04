Міноборони відкрило спеціальний сайт для рекрутингу нових і досвідчених військовослужбовців

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

З метою спрощення процедури мобілізації та надання українцям можливості безпосередньо подати заявку на службу, 1 Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив онлайн-платформу. Це допоможе позбутись бюрократичних перешкод, черг в ТЦК та посередників, забезпечуючи прозорість та оперативність процесу вступу до армії.

Про новий сервіс повідомляє РБК-Україна.

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Як діє онлайн-платформа Міноборони з рекрутингу

Цей спеціалізований підрозділ відповідає за проведення інформаційних кампаній щодо служби в армії. Завдяки його роботі має покращитись залучення добровольців до конкретних бойових підрозділів. Сервіс допоможе кандидатам на всіх етапах рекрутингу.

Платформа lfrecruiting.com.ua дозволяє подати заявку до конкретної військової частини всього за кілька хвилин. Цей онлайн-ресурс орієнтований як на осіб, які ніколи не служили, так і на досвідчених військових, які бажають повернутися до лав ЗСУ.

Процедура подачі заявки:

перейти на сторінку з переліком бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;

вибрати частину, яка відповідає уподобанням (наприклад, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр тощо);

натиснути кнопку "Подати заявку";

заповнити анкету з базовими даними (ім'я, вік, місто, номер телефону).

У Міноборони наголошують, що подача заявки не означає, що людину автоматично мобілізують. Проте це дозволяє отримати всю необхідну інформацію та підготуватися до наступних етапів.

Раніше повідомлялось, що українським чоловікам в Європі хочуть запропонувати долучитися до лав ЗСУ через рекрутинг. Набір можуть організувати в кількох великих містах.

Також ми писали, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.