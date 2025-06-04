Минобороны открыло специальный сайт для рекрутинга новых и опытных военнослужащих

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С целью упрощения процедуры мобилизации и предоставления украинцам возможности непосредственно подать заявку на службу, 1 Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил онлайн-платформу. Это поможет избавиться от бюрократических препятствий, очередей в ТЦК и посредников, обеспечивая прозрачность и оперативность процесса поступления в армию.

О новом сервисе сообщает РБК-Украина.

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Как действует онлайн-платформа Минобороны по рекрутингу

Это специализированное подразделение отвечает за проведение информационных кампаний по службе в армии. Благодаря его работе должно улучшиться привлечение добровольцев в конкретные боевые подразделения. Сервис поможет кандидатам на всех этапах рекрутинга.

Платформа lfrecruiting.com.ua позволяет подать заявку в конкретную воинскую часть всего за несколько минут. Этот онлайн-ресурс ориентирован как на лиц, которые никогда не служили, так и на опытных военных, желающих вернуться в ряды ВСУ.

Процедура подачи заявки:

перейти на страницу с перечнем бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;

выбрать часть, которая соответствует предпочтениям (например, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр и т.д.);

нажать кнопку "Подать заявку";

заполнить анкету с базовыми данными (имя, возраст, город, номер телефона).

В Минобороны отмечают, что подача заявки не означает, что человека автоматически мобилизуют. Однако это позволяет получить всю необходимую информацию и подготовиться к следующим этапам.

Ранее сообщалось, что украинским мужчинам в Европе хотят предложить присоединиться к рядам ВСУ через рекрутинг. Набор могут организовать в нескольких крупных городах.

Также мы писали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки. Человеку не надо бояться, что он придет поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.