На роботу в школу з розшуком ТЦК — чи можливо це

Дата публікації: 20 серпня 2025 00:30
Розшук ТЦК - чи можна влаштуватися в школу на роботу
Учитель на уроці. Фото: Pexels

Військовозобов’язаний громадянин може працевлаштуватися до школи навіть із повідомленням про розшук ТЦК. Але на практиці можуть бути проблеми із керівництвом навчального закладу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Рішення керівництва

До юристів звернувся громадянин, який хоче влаштуватися на роботу до школи.

Чоловік поцікавився, чи може він це зробити, якщо у "Резерв+" має повідомлення про те, що він перебуває у пошуку.

"Це можливо, але все залежить від керівництва закладу освіти", — пояснив громадянину у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.

Інший юрист, Юрій Айвазян підтвердив можливість працевлаштування.

"Так, це можливо, якщо роботодавець погодиться прийняти Вас на роботу із таким записом у "Резерв+", — підкреслив адвокат.

Вимоги для працевлаштування у школу

Айвазян також пояснив, яких формальних вимог потрібно дотриматися військовозобов’язаному громадянину для того, аби влаштуватися на роботу в школу.

"Щодо законодавства, то при працевлаштуванні достатньо подати ВОД (паперовий або електронний) та перебувати на обліку в ТЦК", — запевнив юрист.

Це стосується не тільки шкіл, а і усіх підприємств, які мають вести військовий облік своїх працівників.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дві умови дозволяють учителю отримати відстрочку від мобілізації вчителю.

Додамо, ми повідомляли про те, чи діє відстрочка від мобілізації для освітян під час канікул.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
