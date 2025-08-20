Розыск ТЦК - можно ли устроиться в школу на работу

Учитель на уроке. Фото: Pexels

Военнообязанный гражданин может трудоустроиться в школу даже с сообщением о розыске ТЦК. Но на практике могут быть проблемы с руководством учебного заведения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Решение руководства

К юристам обратился гражданин, который хочет устроиться на работу в школу.

Мужчина поинтересовался, может ли он это сделать, если в "Резерв+" имеет сообщение о том, что он находится в поиске.

"Это возможно, но все зависит от руководства учебного заведения", — пояснил гражданину в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Другой юрист, Юрий Айвазян подтвердил возможность трудоустройства.

"Да, это возможно, если работодатель согласится принять Вас на работу с такой записью в "Резерв+", — подчеркнул адвокат.

Требования для трудоустройства в школу

Айвазян также объяснил, какие формальные требования нужно соблюсти военнообязанному гражданину для того, чтобы устроиться на работу в школу.

"Что касается законодательства, то при трудоустройстве достаточно подать ВУД (бумажный или электронный) и состоять на учете в ТЦК", — заверил юрист.

Это касается не только школ, а и всех предприятий, которые должны вести воинский учет своих работников.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два условия позволяют учителю получить отсрочку от мобилизации учителю.

Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка от мобилизации для педагогов во время каникул.