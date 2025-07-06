На Рівненщині вдарили працівника ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: ukr.radio

На Рівненщині під час перевірки документів стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Під час суперечки старшого солдата вдарили по голові.

Про це інформує пресслужба Рівненського обласного ТЦК та СП у неділю, 6 липня, у Facebook.

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У суботу, 5 липня 2025 року, відповідно до наказу начальника одного з районних ТЦК СП області близько 13:00 група військовослужбовців одного з ТЦК СП Рівненської області здійснювала оповіщення в с. Орлівка, вул. Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали правоохоронців. Військовослужбовець був направлений до КНП "Сарненська ЦРЛ" СМР.

За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

"Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом", — наголосили у Рівненському обласному ТЦК.

Скриншот повідомлення ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що в неділю зранку, 6 липня, росіяни дронами атакували Кременчук Полтавської області. Є влучання БпЛА в будівлю РТЦК та СП.

А в четвер, 3 липня, російські війська атакували Полтаву, влучивши безпілотниками по території міського та обласного територіальних центрів комплектування (ТЦК).