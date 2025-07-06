Работники ТЦК проверяют документы. Фото: ukr.radio

На Ровенщине во время проверки документов произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК. Во время спора старшего солдата ударили по голове.

Об этом информирует пресс-служба Ровенского областного ТЦК и СП в воскресенье, 6 июля, в Facebook.

Реклама

Читайте также:

На Ровенщине ударили работника ТЦК — детали

В субботу, 5 июля 2025 года, в соответствии с приказом начальника одного из районных ТЦК СП области около 13:00 группа военнослужащих одного из ТЦК СП Ровенской области осуществляла оповещение в с. Орловка, ул. Дружбы. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненская ЦРБ" СМР.

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", — отметили в Ровенском областном ТЦК.

Скриншот сообщения ТЦК/Facebook

Напомним, что в воскресенье утром, 6 июля, россияне дронами атаковали Кременчуг Полтавской области. Есть попадание БпЛА в здание РТЦК и СП.

А в четверг, 3 июля, российские войска атаковали Полтаву, попав беспилотниками по территории городского и областного территориальных центров комплектования (ТЦК).