Жителя Прикарпаття оштрафували за порушення військового обліку — вирок суду

На Прикарпатті ТЦК та СП оштрафував чоловіка за порушення правил обліку. Аби оскаржити рішення військкомату, військовозобов'язаний звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Рогатинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив 15 січня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у вересні минулого року фігуранта визнали винним і оштрафували на 25 тисяч гривень. У ТЦК та СП заявили, що 5 червня того ж року чоловік не пройшов повторну ВЛК, яка мала визначити, чи придатний він до служби.

Військовозобов'язаний вирішив оскаржувати покарання в суді. Чоловік заявив, що не отримував жодних повісток і від 1998 року є не перебуває на військовому обліку, тому що непридатний до служби. Попри це, 2 вересня його затримали та доставили до ТЦК поліцейські. Позивач зазначив, що двічі письмово звертався до військкомату: просив, щоб розгляд справи відклали, бо хотів надати додаткові докази. У день засідання він теж телефонував до ТЦК та СП, але справу все ж таки розглянули без присутності обвинуваченого та винесли постанову про накладення штрафу.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що ТЦК та СП порушив процедуру розгляду справу, адже військовозобов'язаний навіть не зміг надати докази та скористатися допомогою адвоката. Постанову про накладення штрафу визнали незаконною та скасували. На користь позивача з військкомату стягнули понад 600 гривень судового збору. Упродовж десяти днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

