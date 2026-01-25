Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Прикарпатье ТЦК оштрафовал мужчину — что решил суд

На Прикарпатье ТЦК оштрафовал мужчину — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 03:32
Жителя Прикарпатья оштрафовали за нарушение воинского учета — приговор суда
Мужчина с военнослужащими ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

На Прикарпатье ТЦК и СП оштрафовал мужчину за нарушение правил учета. Чтобы обжаловать решение военкомата, военнообязанный обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области принял 15 января.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в сентябре прошлого года фигуранта признали виновным и оштрафовали на 25 тысяч гривен. В ТЦК и СП заявили, что 5 июня того же года мужчина не прошел повторную ВВК, которая должна была определить, пригоден ли он к службе.

Военнообязанный решил обжаловать наказание в суде. Мужчина заявил, что не получал никаких повесток и с 1998 года не состоит на воинском учете, потому что непригоден к службе. Несмотря на это, 2 сентября его задержали и доставили в ТЦК полицейские. Истец отметил, что дважды письменно обращался в военкомат: просил, чтобы рассмотрение дела отложили, так как хотел предоставить дополнительные доказательства. В день заседания он тоже звонил в ТЦК и СП, но дело все же рассмотрели без присутствия обвиняемого и вынесли постановление о наложении штрафа.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ТЦК и СП нарушил процедуру рассмотрения дела, ведь военнообязанный даже не смог предоставить доказательства и воспользоваться помощью адвоката. Постановление о наложении штрафа признали незаконным и отменили. В пользу истца с военкомата взыскали более 600 гривен судебного сбора. В течение десяти дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

Напомним, на Полтавщине суд избрал меру пресечения агенту РФ. Мужчина, который информировал о расположении систем ПВО, в течение 60 суток будет находиться под стражей.

Также мы сообщали, что суд изменил меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Чиновник вышел из-под домашнего ареста.

суд штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации