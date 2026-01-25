Жителя Прикарпатья оштрафовали за нарушение воинского учета — приговор суда

Мужчина с военнослужащими ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

На Прикарпатье ТЦК и СП оштрафовал мужчину за нарушение правил учета. Чтобы обжаловать решение военкомата, военнообязанный обратился в суд.

Об этом говорится в решении, которое Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области принял 15 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в сентябре прошлого года фигуранта признали виновным и оштрафовали на 25 тысяч гривен. В ТЦК и СП заявили, что 5 июня того же года мужчина не прошел повторную ВВК, которая должна была определить, пригоден ли он к службе.

Военнообязанный решил обжаловать наказание в суде. Мужчина заявил, что не получал никаких повесток и с 1998 года не состоит на воинском учете, потому что непригоден к службе. Несмотря на это, 2 сентября его задержали и доставили в ТЦК полицейские. Истец отметил, что дважды письменно обращался в военкомат: просил, чтобы рассмотрение дела отложили, так как хотел предоставить дополнительные доказательства. В день заседания он тоже звонил в ТЦК и СП, но дело все же рассмотрели без присутствия обвиняемого и вынесли постановление о наложении штрафа.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что ТЦК и СП нарушил процедуру рассмотрения дела, ведь военнообязанный даже не смог предоставить доказательства и воспользоваться помощью адвоката. Постановление о наложении штрафа признали незаконным и отменили. В пользу истца с военкомата взыскали более 600 гривен судебного сбора. В течение десяти дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

