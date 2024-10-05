На Прикарпатті баптист ухилявся від мобілізації — рішення суду

На Прикарпатті баптист проігнорував повістку від ТЦК — який вирок виніс суд
Житель Івано-Франківської області після проходження ВЛК не з`явився по бойовій повістці. У суді обвинувачений пояснив, що сповідує віру Євангельських християн баптистів й не бажає захищати Україну зі зброєю в руках.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
За матеріалами справи, жителя с. Ганусівка зупинили представники ТЦК й повідомили, що він знаходиться в розшуку. Після цього його доправили у військкомат, де він пройшов ВЛК і його визнали придатним та вручили бойову повістку. Проте у військкомат військовозобов'язаний так і не з’явився, ухилившись таким чином від призову на військову службу.
"Того ж дня чоловік порадився вдома з батьками та вирішив на виклик не прибувати і на наступний день пішов на роботу, оскільки думав, що має відстрочку, бо його батьки пенсійного віку", — йдеться в судових матеріалах.
Також обвинувачений пояснив, що не бажав служити зі зброєю у руках і є парафіянином церкви Євангельських християн баптистів. Також чоловіку зазначив, що не проти проходити альтернативну військову службу.
Батьки чоловіка підтвердили, що родина за віросповіданням баптисти, з дитинства сповідують цю віру у селі Ганнусівка. Хрещення син не прийняв.
Рішення суду
Суд взяв до уваги довідку Церкви Євангельських християн-баптистів с. Ганусівка від 18.09.2024, де вказано, що обвинувачений став парафіянином Церкви ЄХБ тільки нещодавно, а саме — після вчинення кримінального правопорушення.
Суд визнав чоловіка винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік.
Нагадаємо, працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.
Також Новини.LIVE писали, що у Луцьку судили колишнього військового, який обіцяв оформити військовозобов'язаному довідку про непридатність. За це він вимагав з чоловіка 8 тисяч доларів.
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