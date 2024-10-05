На Прикарпатті баптист ухилявся від мобілізації — рішення суду

Тисменицький районний суд. Фото: wikimapia

Житель Івано-Франківської області після проходження ВЛК не з`явився по бойовій повістці. У суді обвинувачений пояснив, що сповідує віру Євангельських християн баптистів й не бажає захищати Україну зі зброєю в руках.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, жителя с. Ганусівка зупинили представники ТЦК й повідомили, що він знаходиться в розшуку. Після цього його доправили у військкомат, де він пройшов ВЛК і його визнали придатним та вручили бойову повістку. Проте у військкомат військовозобов'язаний так і не з’явився, ухилившись таким чином від призову на військову службу.

"Того ж дня чоловік порадився вдома з батьками та вирішив на виклик не прибувати і на наступний день пішов на роботу, оскільки думав, що має відстрочку, бо його батьки пенсійного віку", — йдеться в судових матеріалах.

Також обвинувачений пояснив, що не бажав служити зі зброєю у руках і є парафіянином церкви Євангельських християн баптистів. Також чоловіку зазначив, що не проти проходити альтернативну військову службу.

Батьки чоловіка підтвердили, що родина за віросповіданням баптисти, з дитинства сповідують цю віру у селі Ганнусівка. Хрещення син не прийняв.

Рішення суду

Суд взяв до уваги довідку Церкви Євангельських християн-баптистів с. Ганусівка від 18.09.2024, де вказано, що обвинувачений став парафіянином Церкви ЄХБ тільки нещодавно, а саме — після вчинення кримінального правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівник Укрзалізниці намагався незаконно перетнути український кордон та втекти до Румунії, бо йому не продовжили бронь від мобілізації. На судове засідання чоловік не з'явився.

Також Новини.LIVE писали, що у Луцьку судили колишнього військового, який обіцяв оформити військовозобов'язаному довідку про непридатність. За це він вимагав з чоловіка 8 тисяч доларів.