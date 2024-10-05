На Прикарпатье баптист уклонялся от мобилизации решения суда

Тисменицкий районный суд. Фото: wikimapia

Житель Ивано-Франковской области после прохождения ВВК не явился по боевой повестке. В суде обвиняемый объяснил, что исповедует веру евангельских христиан баптистов и не желает защищать Украину с оружием в руках.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, жителя с. Ганусовка остановили представители ТЦК и сообщили, что он находится в розыске. После этого его доставили в военкомат, где он прошел ВВК и его признали годным и вручили боевую повестку. Однако в военкомат военнообязанный так и не появился, уклонившись таким образом от призыва на военную службу.

"В тот же день мужчина посоветовался дома с родителями и решил на вызов не прибывать и на следующий день пошел на работу, поскольку думал, что имеет отсрочку, потому что его родители пенсионного возраста", — говорится в судебных материалах.

Также обвиняемый пояснил, что не желал служить с оружием в руках и является прихожанином церкви Евангельских христиан баптистов. Также мужчине отметил, что не против проходить альтернативную военную службу.

Родители мужчины подтвердили, что семья по вероисповеданию баптисты, с детства исповедуют эту веру в селе Ганнусовка. Крещение сын не принял.

Решение суда

Суд принял во внимание справку Церкви Евангельских христиан-баптистов с. Ганнусовка от 18.09.2024, где указано, что обвиняемый стал прихожанином Церкви ЕХБ только недавно, а именно - после совершения уголовного преступления.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, работник Укрзализныци пытался незаконно пересечь украинскую границу и бежать в Румынию, потому что ему не продлили бронь от мобилизации. На судебное заседание мужчина не явился.

Также Новини.LIVE писали, что в Луцке судили бывшего военного, обещавшего оформить военнообязанном справку о непригодности. За это он потребовал с мужчины 8 тысяч долларов.