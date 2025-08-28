У Кобеляках відкрили меморіальну стелу на честь загиблих військових ТЦК

Меморіальна стела в Полтавській області. Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

У Кобеляках Полтавської області встановили меморіальну стелу в памʼять полеглих військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На ній є імена десяти воїнів, які віддали життя за Україну.

Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК і СП у Facebook у четвер, 28 серпня.

Меморіальна стела на Полтавщині

Відомо, що ці солдати, сержанти, а також офіцери проходили службу в Третьому відділі Полтавського районного ТЦК.

Імена військовослужбовців на стелі:

Старший сержант Грицай Василь Васильович (28.01.1972 — 28.09.2024) — учасник АТО, а у лютому 2022-го повернувся до лав ЗСУ, був стрільцем взводу охорони Третього відділу Полтавського РТЦК та СП. Він захищав Україну в Донецькій області. Грицай помер у лікарні.

Солдат Кишко Олександр Іванович (05.10.1977 — 29.05.2022) — учасник АТО, стрілець взводу охорони Третього відділу Полтавського РТЦК та СП, пізніше – стрілець-санітар 15-го ОМПБ 58-ї бригади. Отримав поранення під Попасною, помер у шпиталі.

Солдат Скрипник Олексій Анатолійович (24.03.1976 — 05.07.2022) — водій-радіотелефоніст зведеної штурмової роти Полтавського РТЦК та СП "Одін". Військовослужбовець загинув під час штурму позицій у районі Вершини Бахмутського району.

Рядовий Биба Сергій Олександрович (24.07.1979 — 14.10.2022) — проходив службу у взводі охорони Третього відділу Полтавського РТЦК та СП, переведений кулеметником у 62-й окремий стрілецький батальйон. Загинув на позиціях поблизу Курдюмівки в Донецькій області.

Солдат Сабадир Михайло Олександрович (01.10.1972 — 01.11.2024) — з перших днів великої війни служив у роті охорони Третього відділу Полтавського РТЦК та СП, пізніше – у 226-му батальйоні 127-ї ОБрТрО. Добровільно повернувся на службу після важкого поранення. Загинув під час виконання бойового завдання біля Новодарівки на Запоріжжі.

Підполковник Іщенко Сергій Євгенійович (11.08.1979 — 17.01.2024) — офіцер ЗСУ, учасник АТО та ООС, служив у складі 58-ї ОМПБр. З 2021 року проходив службу в Третьому відділі Полтавського РТЦК та СП, а згодом — в ОК "Північ". Помер у шпиталі внаслідок хвороби, отриманої під час служби.

Молодший сержант Андріянов Сергій Васильович (12.09.1973 — 30.01.2024) — учасник АТО. З початку повномасштабного вторгнення Росії проходив службу у складі зведеної роти Полтавського ТЦК та СП, брав участь у боях на Чернігівщині та Донеччині. Загинув у бою поблизу Авдіївки.

Сержант Бурмістров Дмитро Сергійович (1989 — 20.02.2024) — учасник АТО у 2014 році воював у складі Третього полку спецпризначення. У 2022-му повернувся на службу, став військовим медиком. Отримав поранення, відновився та повернувся на службу в лавах зенітно-ракетного підрозділу. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Старший сержант Кривошлик Микола Миколайович (04.06.1977 — 03.08.2022) — проходив військову службу в роті охорони Третього відділу Полтавського РТЦК та СП, а згодом у лавах 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців на посаді стрілець-помічник гранатометника мотопіхотної роти. Загинув під час артобстрілу поблизу Семигір'я на Донеччині.

Капітан Шива Сергій Андрійович (25.05.1964 — 22.04.2019) — офіцер ЗСУ, учасник АТО, брав участь у бойових діях на Донеччині й Луганщині. Після повернення з 2017 року проходив службу в Кобеляцькому районному військкоматі на посаді старшого офіцера мобілізаційного відділення. Помер внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби.

Меморіальна дошка є символом памʼяті, вдячності та шани.

"Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав свої життя за Україну, і про те, якою ціною щодня виборюється свобода та незалежність України", — додали в ТЦК.

