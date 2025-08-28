В Кобеляках открыли мемориальную стелу в честь погибших военных ТЦК

Мемориальная стела в Полтавской области. Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

В Кобеляках Полтавской области установили мемориальную стелу в память павших военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. На ней есть имена десяти воинов, которые отдали жизнь за Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook в четверг, 28 августа.

Известно, что эти солдаты, сержанты, а также офицеры проходили службу в Третьем отделе Полтавского районного ТЦК.

Мемориальная стела в Кобеляках. Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

Имена военнослужащих на стеле:

Старший сержант Грицай Василий Васильевич (28.01.1972 — 28.09.2024) — участник АТО, а в феврале 2022-го вернулся в ряды ВСУ, был стрелком взвода охраны Третьего отдела Полтавского РТЦК и СП. Он защищал Украину в Донецкой области. Грицай умер в больнице.

Солдат Кишко Александр Иванович (05.10.1977 — 29.05.2022) — участник АТО, стрелок взвода охраны Третьего отдела Полтавского РТЦК и СП, позже — стрелок-санитар 15-го ОМПБ 58-й бригады. Получил ранения под Попасной, умер в госпитале.

Солдат Скрипник Алексей Анатольевич (24.03.1976 — 05.07.2022) — водитель-радиотелефонист сводной штурмовой роты Полтавского РТЦК и СП "Один". Военнослужащий погиб во время штурма позиций в районе Вершины Бахмутского района.

Рядовой Биба Сергей Александрович (24.07.1979 — 14.10.2022) — проходил службу во взводе охраны Третьего отдела Полтавского РТЦК и СП, переведен пулеметчиком в 62-й отдельный стрелковый батальон. Погиб на позициях вблизи Курдюмовки в Донецкой области.

Солдат Сабадыр Михаил Александрович (01.10.1972 — 01.11.2024) — с первых дней большой войны служил в роте охраны Третьего отдела Полтавского РТЦК и СП, позже — в 226-м батальоне 127-й ОБрТрО. Добровольно вернулся на службу после тяжелого ранения. Погиб во время выполнения боевого задания у Новодаровки на Запорожье.

Подполковник Ищенко Сергей Евгеньевич (11.08.1979 — 17.01.2024) — офицер ВСУ, участник АТО и ООС, служил в составе 58-й ОМПБр. С 2021 года проходил службу в Третьем отделе Полтавского РТЦК и СП, а затем — в ОК "Север". Умер в госпитале в результате болезни, полученной во время службы.

Младший сержант Андриянов Сергей Васильевич (12.09.1973 — 30.01.2024) — участник АТО. С начала полномасштабного вторжения России проходил службу в составе сводной роты Полтавского ТЦК и СП, участвовал в боях на Черниговщине и Донетчине. Погиб в бою вблизи Авдеевки.

Сержант Бурмистров Дмитрий Сергеевич (1989 — 20.02.2024) — участник АТО в 2014 году воевал в составе Третьего полка спецназначения. В 2022-м вернулся на службу, стал военным медиком. Получил ранения, восстановился и вернулся на службу в рядах зенитно-ракетного подразделения. Погиб во время выполнения боевого задания вблизи Работино в Запорожье.

Старший сержант Кривошлык Николай Николаевич (04.06.1977 — 03.08.2022) — проходил военную службу в роте охраны Третьего отдела Полтавского РТЦК и СП, а затем в рядах 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в должности стрелок-помощник гранатометчика мотопехотной роты. Погиб во время артобстрела вблизи Семигорья Донецкой области.

Капитан Шива Сергей Андреевич (25.05.1964 — 22.04.2019) — офицер ВСУ, участник АТО, участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях. После возвращения с 2017 года проходил службу в Кобеляцком районном военкомате в должности старшего офицера мобилизационного отделения. Умер в результате заболевания, полученного во время прохождения службы.

Мемориальная доска является символом памяти, благодарности и уважения.

"Она напоминает современникам и потомкам о мужестве тех, кто отдал свои жизни за Украину, и о том, какой ценой ежедневно отвоевывается свобода и независимость Украины", — добавили в ТЦК.

Напомним, 7 августа погибла младший сержант, боевой медик Третьей отдельной штурмовой бригады Марина Гриценко.

А 22 июля стало известно, что в ДТП погиб командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють" Максим Казбан.