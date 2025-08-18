Відео
Головна ТЦК На Полтавщині засудили чоловіка, який не прибув до ТЦК

На Полтавщині засудили чоловіка, який не прибув до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:02
У Зінькові чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
Молоток судді. Фото: Freepik

У Зінькові Полтавської області винесли вирок у судовій справі щодо ухилення від мобілізації мешканця міста. Чоловік отримав повістку та був визнаним придатним до служби, але умисно не прибув у визначений час до територіального центру комплектування для відправки до Збройних сил України.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Чоловік не з'явився до ТЦК, хоча був поінформований належним чином

За матеріалами провадження, чоловіка було належним чином попереджено про відповідальність, однак без поважних причин він не з’явився до військової частини. Правових підстав для відстрочки від мобілізації обвинувачений не мав.

У суді він визнав свою вину повністю, щиро каявся, пояснював відсутність сімейними обставинами та перебуванням на лікарняному. Також він просив врахувати, що самостійно виховує неповнолітню дитину.

Суд, врахувавши щире каяття, позитивні характеристики, відсутність попередніх судимостей, а також факт утримання малолітнього сина, дійшов висновку, що його можна виправити без ізоляції від суспільства.

Вироком суду чоловіку призначено три роки позбавлення волі за ст. 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією). Водночас застосовано ст. 75 КК України — його звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

На нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині в судовій системі викрили схему із надання військовозобов'язаним чоловікам можливості уникнути мобілізації.

А у Полтавській області судили жінку, яка напала на поліцейського і покусала його.

 

суд Полтавська область мобілізація ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
