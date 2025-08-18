В Зенькове мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Зенькове Полтавской области вынесли приговор по судебному делу об уклонении от мобилизации жителя города. Мужчина получил повестку и был признан годным к службе, но умышленно не прибыл в определенное время в территориальный центр комплектования для отправки в Вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина не явился в ТЦК, хотя был проинформирован надлежащим образом

По материалам производства, мужчина был должным образом предупрежден об ответственности, однако без уважительных причин он не явился в воинскую часть. Правовых оснований для отсрочки от мобилизации обвиняемый не имел.

В суде он признал свою вину полностью, искренне раскаивался, объяснял отсутствие семейными обстоятельствами и пребыванием на больничном. Также он просил учесть, что самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Суд, учитывая искреннее раскаяние, положительные характеристики, отсутствие предыдущих судимостей, а также факт содержания малолетнего сына, пришел к выводу, что его можно исправить без изоляции от общества.

Приговором суда мужчине назначено три года лишения свободы по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации). В то же время применена ст. 75 УК Украины - он освобожден от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

На него возложены обязанности периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

